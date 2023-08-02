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9:30, 2 августа 2023 года В Орловской области в ближайшее время начнется предвыборная агитация Избирательная кампания переходит на новый этап.



Фото: архив "Вести-Орел"

Избирательная кампания входит в новый этап – предвыборной агитации. С 12 августа в эфире можно будет увидеть агитационные ролики кандидатов в губернаторы Орловской области и дебаты.



Перед этим будет проведена жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на каналах "Россия 1", "Россия 24" и "Радио России. Орел". Она пройдет 3 августа в 11:00.





