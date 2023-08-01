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15:22, 1 августа 2023 года Экс-начальник отдела Орловского таможенного поста предстанет перед судом Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий.



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Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела Орловского таможенного поста Курской таможни возбудили следственные органы. Подозреваемая обвиняется в совершении 12 преступлений. Следствие установило, что женщина с ноября 2019 по май 2021 вносила предложения руководству о премировании четырех сотрудников.



– Впоследствии вопреки интересам службы незаконно требовала перечислять ей часть денежных средств. Таким образом женщина незаконно получила денежные средства на сумму свыше 144 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Орловской области. Следствие завершено, дело направлено в суд.





Сергей Силаев



