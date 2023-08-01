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15:22, 1 августа 2023 года

Экс-начальник отдела Орловского таможенного поста предстанет перед судом

Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий.

Фото: архив

Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела Орловского таможенного поста Курской таможни возбудили следственные органы. Подозреваемая обвиняется в совершении 12 преступлений. Следствие установило, что женщина с ноября 2019 по май 2021 вносила предложения руководству о премировании четырех сотрудников.

Впоследствии вопреки интересам службы незаконно требовала перечислять ей часть денежных средств. Таким образом женщина незаконно получила денежные средства на сумму свыше 144 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Орловской области. Следствие завершено, дело направлено в суд.


Сергей Силаев
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