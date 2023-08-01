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18:00, 1 августа 2023 года Орловцы разных возрастов и профессий объединены поддержкой участников СВО Силами неравнодушных на передовую из области ежедневно уходят гуманитарные посылки.





Жители региона – от детей до пенсионеров – продолжают поддерживать участников СВО. Из региона на передовую каждый день едут гуманитарные грузы.



Например, 75-летняя Наталья Антипова к каждому празднику на свои сбережения покупает то, что необходимо в зоне спецоперации. К Новому году отправила термобелье на 40 человек, к 23 февраля – плащ-палатки.



А в автобусе водителя маршрута №20 Геннадия Зюзина стоит копилка, куда пассажиры могут пожертвовать деньги на нужды бойцов. Такие же копилки висят в гараже шоферов. Исходя из собранной суммы, для военных покупают запрошенные вещи. Эта работа находит отклик от самих солдат – недавно они поблагодарили водителей в видеообращении.



Помогают военнослужащим орловцы различными способами. Будь то пожертвования, волонтерская работа или активное участие в гуманитарных сборах.





Эльза Ахмедбекова



