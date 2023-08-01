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14:59, 1 августа 2023 года В Орле 2 августа запретят стоянку на нескольких улицах Это связано с празднованием Дня ВДВ.





В среду, 2 августа, в областном центре пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню ВДВ: патриотические акции, шествие, автопробег. В связи с этим в Советском и Железнодорожном районах на некоторое время запретят парковку и движение автомобилей. По информации пресс-службы городской администрации, ограничения коснутся нескольких улиц:

- с 00.00 до 12.30 стоянку запретят на участке от улицы Полесской до Пионерской; - с 6.00 до 11.00 – у памятника участникам локальных войн на Наугорском шоссе; - с 17.00 до 20.00 движение ограничат на улицах Привокзальной и Орджоникидзе.





Ксения Солоухина



