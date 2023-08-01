вторник 1.08.2023 20:10:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

14:59, 1 августа 2023 года

В Орле 2 августа запретят стоянку на нескольких улицах

Это связано с празднованием Дня ВДВ.


В среду, 2 августа, в областном центре пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню ВДВ: патриотические акции, шествие, автопробег. В связи с этим в Советском и Железнодорожном районах на некоторое время запретят парковку и движение автомобилей. 
 
По информации пресс-службы городской администрации, ограничения коснутся нескольких улиц: 
 
- с 00.00 до 12.30 стоянку запретят на участке от улицы Полесской до Пионерской; 
- с 6.00 до 11.00 – у памятника участникам локальных войн на Наугорском шоссе; 
- с 17.00 до 20.00 движение ограничат на улицах Привокзальной и Орджоникидзе.



Ксения Солоухина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.