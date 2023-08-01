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17:00, 1 августа 2023 года В Орловской области не планируют закрывать Масловскую школу Родители учеников обсудили судьбу учебного заведения с депутатом Госдумы Ольгой Пилипенко.





В Орловском муниципальном округе родители учеников Масловской школы обеспокоены тем, что учебное заведение, как и спортивный зал, могут закрыть. Своими волнениями они поделились с депутатом Госдумы Ольгой Пилипенко. Она сообщила – никаких планов по закрытию школы на 2023 – 2024 годы нет.



Спортзал, ставший причиной тревог, построен в 1953 году. Ремонта он не видел ни разу. В качестве альтернативы ребятам было предложено ездить по пять километров на школьном автобусе в Баклановскую школу.



Привести в порядок близлежащую спортивную площадку, которой тоже нужно обновление, может помочь национальный проект "Спорт – норма жизни", если он будет продолжен в 2024 году. Для объекта необходимо составить проектно-сметную документацию.





Юлия Опанасюк



