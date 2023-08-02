Орловец разобрал токарный станок на предприятии и сдал его на металлолом

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8:00, 2 августа 2023 года
Орловец разобрал токарный станок на предприятии и сдал его на металлоломПолицейские возбудили уголовное дело.
Станок на одном из предприятий Малоархангельского района разобрал 46-летний местный житель. Он снял с него электродвигатель и фиксирующее устройство, а затем сдал все в пункт приема металлолома. Сумма материального ущерба составила около 21 тысячи рублей.
Злоумышленника задержали сотрудники полиции. Как оказалось, мужчина, похитивший оборудование, был работником данной организации.
По информации пресс-службы регионального УМВД, возбуждено уголовное дело по статье за кражу. С орловца взяли обязательство о явке.
Ксения Солоухина