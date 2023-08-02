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8:00, 2 августа 2023 года Орловец разобрал токарный станок на предприятии и сдал его на металлолом Полицейские возбудили уголовное дело.





Станок на одном из предприятий Малоархангельского района разобрал 46-летний местный житель. Он снял с него электродвигатель и фиксирующее устройство, а затем сдал все в пункт приема металлолома. Сумма материального ущерба составила около 21 тысячи рублей. Злоумышленника задержали сотрудники полиции. Как оказалось, мужчина, похитивший оборудование, был работником данной организации. По информации пресс-службы регионального УМВД, возбуждено уголовное дело по статье за кражу. С орловца взяли обязательство о явке.





Ксения Солоухина



