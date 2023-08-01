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15:30, 1 августа 2023 года 83 орловские семьи, взявшие ребенка на воспитание, получили единовременное пособие В регионе ее размер составляет 22909,03 рубля.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Социальном фонде России по Орловской области рассказали о статистике выплат единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. В 2023-м году деньги получили 83 семьи. В регионе размер выплаты составляет 22909,03 рубля на каждого ребенка, взятого на воспитание.



Правом на получение этих денег обладают усыновители детей, а также их опекуны, попечители или приемные родители, являющиеся гражданами РФ и проживающие в стране.





Артем Ежаков



