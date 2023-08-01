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12:27, 1 августа 2023 года

В Среднерусском институте управления до 1 сентября продолжается прием документов для обучения в магистратуре


Уже более десяти лет в России существует практика получения высшего образования по программам бакалавриата и магистратуры. На сегодняшний день перед теми, кто уже получил диплом бакалавра, до сих пор стоит вопрос, потребуется ли диплом магистра при дальнейшем трудоустройстве, если и степени бакалавра бывает вполне достаточно.

Получив диплом бакалавра, можно работать, занимая определенный круг должностей и позиций. Однако, стоит отметить, что в некоторых случаях необходимость получения диплома магистра предусмотрена на законодательном уровне. Речь идет о положениях Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" где установлено, что для замещения должностей гражданской службы категорий "руководители", "помощники (советники)", "специалисты" высшей и главной групп должностей гражданской службы обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета или магистратуры. То есть, если государственный служащий имеет диплом бакалавра, то для работы на вышеуказанных должностях диплом магистра ему необходим.

В Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС образование по направлениям подготовки магистратуры можно получить по всем формам обучения. В настоящее время идет прием на заочную и очно-заочной формы обучения. Выбор направлений подготовки широкий: юриспруденция, управление персоналом, государственное и муниципальное управление, экономика и многие другие. Длительность обучения составляет два года и пять месяцев.
Отметим, что Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации является лидером подготовки управленческих кадров для органов государственной власти, государственного и муниципального управления всех уровней и имеет 47 филиалов по всей России.

Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС является одним из крупных филиалов сети РАНХиГС, имеет лицензию и государственную аккредитацию. По окончании обучения каждый выпускник получает диплом РАНХиГС государственного образца.
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