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15:00, 1 августа 2023 года Господдержка помогла орловским фермерам построить коровник Сейчас в хозяйстве супругов Свириных 64 буренки.





Анатолий и Наталья Свирины трудятся на личной ферме. Строили ее собственными силами. Территорию купили 17 лет назад. Однажды коров стало много, пришлось задуматься о расширении.



В 2022-м фермерам протянуло руку помощи государство. Четыре миллиона рублей потратили на строительство коровника. Сейчас животные содержатся в отдельных боксах и успешно набирают вес.



На сегодняшний день в хозяйстве живут 64 буренки. Останавливаться на этом Свирины не думают.





Эльза Ахмедбекова



