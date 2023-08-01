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13:00, 1 августа 2023 года Орловец Юрий Ноздрунов стал двукратным победителем кубка России по настольному теннису Соревнования состоялись в рамках летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт".



Фото: "ProSport57"

В Саратове состоялся кубок России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир проводился в рамках летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт".



На счету бронзового призера Паралимпиады Юрия Ноздрунова три награды – золото в одиночном и смешанном парном разрядах, а также серебро в парном зачете.



Напомним, Юрий Ноздрунов выступает среди спортсменов 9-го класса. Здесь же наш регион представлял еще один спортсмен – Сергей Красников. В личном зачете он занял 11-е место. Шестое место в индивидуальном зачете среди спортсменов 10-го класса занял орловец Евгений Тавров.





Анастасия Дорохова



