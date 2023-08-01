Орловец Юрий Ноздрунов стал двукратным победителем кубка России по настольному теннису
Соревнования состоялись в рамках летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт".
Фото: "ProSport57"
В Саратове состоялся кубок России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир проводился в рамках летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт".
На счету бронзового призера Паралимпиады Юрия Ноздрунова три награды – золото в одиночном и смешанном парном разрядах, а также серебро в парном зачете.
Напомним, Юрий Ноздрунов выступает среди спортсменов 9-го класса. Здесь же наш регион представлял еще один спортсмен – Сергей Красников. В личном зачете он занял 11-е место. Шестое место в индивидуальном зачете среди спортсменов 10-го класса занял орловец Евгений Тавров.