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14:00, 1 августа 2023 года

Болховский и Троснянский районы отметили Дни освобождения от оккупации

В этом году Орловщина празднует 80-летие с момента изгнания фашистов.


Болховский и Троснянский районы отметили Дни освобождения от оккупации. Фашистов отсюда изгнали 80 лет назад.

Болховский район был оккупирован с октября 1941 года по июль 1943 года. Троснянский район пробыл под гнетом захватчиков с октября 1941 года по август 1943 года.

Болхов – старинный русский город, колыбель провинциального церковного уклада. Потомки чтят подвиг красноармейцев. Лучшее доказательство тому – теплота и радость, с которой жители района встретили свой праздник.

В Тросне праздник прошел по-семейному. Организовали традиционные подворья, большой выбор угощений на любой вкус.


Анастасия Дорохова
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