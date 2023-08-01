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14:00, 1 августа 2023 года Болховский и Троснянский районы отметили Дни освобождения от оккупации В этом году Орловщина празднует 80-летие с момента изгнания фашистов.





Болховский и Троснянский районы отметили Дни освобождения от оккупации. Фашистов отсюда изгнали 80 лет назад.



Болховский район был оккупирован с октября 1941 года по июль 1943 года. Троснянский район пробыл под гнетом захватчиков с октября 1941 года по август 1943 года.



Болхов – старинный русский город, колыбель провинциального церковного уклада. Потомки чтят подвиг красноармейцев. Лучшее доказательство тому – теплота и радость, с которой жители района встретили свой праздник.



В Тросне праздник прошел по-семейному. Организовали традиционные подворья, большой выбор угощений на любой вкус.





Анастасия Дорохова



