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10:33, 1 августа 2023 года 1 августа в ряде домов Орла отключили воду и электричество О неудобствах рассказали в мэрии.



Фото: архив "Вести-Орел"

Сегодня в ряде домов Орла отключили холодную и горячую воду, электричество.



В связи с плановыми работами на котельных до 17:00 отключена холодная вода по ул. Грузовой, 119, 121, 123, ул. Привокзальной, 28б, 28. До 23:00 отключена холодная и горячая вода по ул. Левый берег Оки, 57, пер. Рыночному, 5, ул. Гостиной, 3, ул. Черкасской, 2, ул. Машиностроительной, 1, 3, 4, 5, 6.



Из-за техобслуживания подстанций до 12:00 отключено электроснабжение по адресу: ул. Пожарная, 72, 78. С 14:00 до 17:00 это же неудобство ждет Наугорское шоссе, 29.





Артем Ежаков



