вторник 1.08.2023 13:14:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

10:33, 1 августа 2023 года

1 августа в ряде домов Орла отключили воду и электричество

О неудобствах рассказали в мэрии.

Фото: архив "Вести-Орел"

Сегодня в ряде домов Орла отключили холодную и горячую воду, электричество.

В связи с плановыми работами на котельных до 17:00 отключена холодная вода по ул. Грузовой, 119, 121, 123, ул. Привокзальной, 28б, 28. До 23:00 отключена холодная и горячая вода по ул. Левый берег Оки, 57, пер. Рыночному, 5, ул. Гостиной, 3, ул. Черкасской, 2, ул. Машиностроительной, 1, 3, 4, 5, 6.

Из-за техобслуживания подстанций до 12:00 отключено электроснабжение по адресу: ул. Пожарная, 72, 78. С 14:00 до 17:00 это же неудобство ждет Наугорское шоссе, 29.


Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.