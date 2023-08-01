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12:30, 1 августа 2023 года Орловские пожарные спасли кота, просидевшего на дереве три дня Сотрудники МЧС помогли четверолапому жителю деревни Бычки.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

31 июля в деревне Бычки Дмитровского района спасатели сняли с дерева кота, просидевшего на нем три дня. Жалобное мяуканье четверолапого обеспокоило местных жителей, и те вызвали МЧС. В отсутствие срочных вызовов пожарные отправились на помощь животному.

ГУ МЧС России по Орловской области. "С помощью трехколенной лестницы и ласковых слов кот благополучно был спасен, оказавшись в надежных руках дмитровского огнеборца", – сообщили





Артем Ежаков



