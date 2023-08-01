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9:30, 1 августа 2023 года 42 тонны стройматериалов от Орловской области доставлены в ЛНР Шифер, пиломатериалы, пленка и стекло пойдут на ремонт и восстановление социальных учреждений.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Орловская область передала в подшефный Троицкий район Луганской Народной Республики 42 тонны строительных материалов, нужных для ремонта и восстановления социальных учреждений. Груз уже доставлен. Об этом сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла". В ЛНР прибыла партия шифера, пиломатериалов, пленки и стекла.



Ремонтные работы нужно закончить до холодов. В данный момент стоит задача остекления Троицкой районной больницы и здания почтового отделения в Троицком.



Содействие в доставке груза оказало ГУ МЧС России по Орловской области.





Артем Ежаков



