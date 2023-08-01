В "Бригаде Катукова" Орловской области состоит более 150 человек
Тренировки начались 29 июля.
Записались в дружину более 150 человек, берут всех желающих совершеннолетних. Обязательно прохождение медкомиссии. Наставниками выступают настоящие профессионалы – ветераны боевых действий, участники специальной военной операции.
Орловцев обучают штурмовой и тактической подготовке, стрельбе, рассказывают про основы экстренной медицинской помощи и даже управление БПЛА. Подробности – в сюжете Ильи Кондрашова.