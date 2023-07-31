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18:11, 31 июля 2023 года В Орле приступили к благоустройству территории, прилегающей к Красному мосту Теперь работа кипит не только на переправе.



Фото: пресс-служба городской администрации

Подрядная организация, работающая на главной городской артерии, приступила к благоустройству территории рядом с мостом 30 июля. Продолжается покраска арок. Планируется оснастить каждую нишу и свод индивидуальной подсветкой.



По информации пресс-службы городской администрации, на Красном мосту устанавливают чугунные ограждения, а 1 августа на объект прибудут декоративные цоколи. В скором времени на мост снова выйдет бригада трамвайщиков.





Сергей Силаев



