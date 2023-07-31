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17:51, 31 июля 2023 года Почти 850 флагов украсят Орел ко Дню города Сейчас рабочие устанавливают триколоры и конструкции вдоль бульвара Победы.



Фото: пресс-служба мэрии Орла

Центральными элементами украшения областной столицы станут флаги и флаговые конструкции. Рабочие установят 847 флагов на площадях, в районе мостов и зон отдыха. Работы завершат 1 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.



– В данный момент мы устанавливаем флаги на бульваре Победы — всего здесь их будет 307 штук. Дубликаты "Знамени Победы" будут размещены на фасадах домов № 1 и № 2 бульвара Победы, - рассказал представитель подрядной организации Александр Мухотин.





Сергей Силаев



