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21:00, 31 июля 2023 года В Покровском районе раньше срока появится новый ФАП Его расположат в селе Столбецкое.



Фото их архива

Модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе Столбецкое Покровского района появится в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Изначально его строительство планировалась на 2024 год. Но, благодаря опережающему финансированию это стало возможным уже в этом году.



По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", закупочные процедуры начались в июле, параллельно с ними проводится подготовка земельного участка для монтажа ФАПа.





Ксения Солоухина



