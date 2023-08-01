В Покровском районе раньше срока появится новый ФАП
Его расположат в селе Столбецкое.
Фото их архива
Модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе Столбецкое Покровского района появится в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Изначально его строительство планировалась на 2024 год. Но, благодаря опережающему финансированию это стало возможным уже в этом году.
По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", закупочные процедуры начались в июле, параллельно с ними проводится подготовка земельного участка для монтажа ФАПа.