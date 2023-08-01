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19:30, 31 июля 2023 года Орловские аграрии намолотили почти 180 тысяч тонн зерна И убрали свыше 31 тысячи гектаров озимых и яровых зерновых культур.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орловской области продолжается уборочная кампания. Убрано 31,5 тысячи гектаров озимой пшеницы, озимого и ярового ячменя, а также гороха, намолочено 179,5 тысячи тонн зерна.



Урожайность озимой пшеницы составляет 57,75 центнера с гектара, озимого и ярового ячменя – 55,23 центнера, гороха – 38,4 центнера, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".



Продолжается уборка озимого рапса в 11 муниципальных образованиях региона. Намолочено уже более 16 тысяч тонн. Урожайность – 36,3 центнера с гектара. Также работники аграрного сектора убрали ранний картофель с площади 65 гектаров.





Сергей Силаев



