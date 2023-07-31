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16:45, 31 июля 2023 года В Орле состоялся Фестиваль по ловле фидером Он включил в себя один тур продолжительностью в 6 часов.



Фото участника соревнований

В рыболовном фестивале приняли участие спортсмены из Орла, Курска и Брянска. Награды были разыграны среди профессионалов и любителей отдельно.



В зачете опытных рыболовов лучшим стал Андрей Терехов из Брянска, на втором месте орловец Николай Парахин, бронза в активе Сергея Конькова.



В любительском зачете весь пьедестал почета заняли хозяева водоема – рыболовы из Орла. Тройка призеров выглядит следующим образом: Евгений Самойлов, Дмитрий Шкабара и Кирилл Булгаков.





Анастасия Дорохова



