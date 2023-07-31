Орловский гонщик Владимир Черевань стал победителем пятого этапа серии кольцевых гонок

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18:30, 31 июля 2023 года
Орловский гонщик Владимир Черевань стал победителем пятого этапа серии кольцевых гонокСоревнования прошли в Нижнем Новгороде.
Фото: "ProSport57"
На автодроме "Нижегородское кольцо" 29-30 июля состоялся пятый этап российской серии кольцевых гонок. Владимир Черевань выступал в классе "Туринг лайт".
По информации пресс-службы областного правительства, в стартовой гонке спортсмен финишировал первым, а по итогам второй стал серебряным призером.
Другой орловец - Леонид Панфилов - на пьедестал подняться не смог.
Сергей Силаев
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