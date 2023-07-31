Орловский священник доставил гуманитарный груз в зону СВО

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16:27, 31 июля 2023 года
Орловский священник доставил гуманитарный груз в зону СВОПосылку передали в мотострелковую роту.
Фото: Орловская митрополия
Необходимое для бойцов помогли собрать прихожане орловских храмов. Гуманитарную помощь на передовую доставил протоиерей Александр Кузнецов вместе с волонтерами. Об этом сообщает Орловская митрополия.
В мотострелковую роту, в которой служит мобилизованный депутат горсовета Владимир Строев, передали продукты, воду, медикаменты, бензопилу, сетку-рабицу, инструменты, одежду и обувь.
Ксения Солоухина