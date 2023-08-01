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8:30, 1 августа 2023 года Орловские спортсмены взяли три медали на соревнованиях по конному спорту Среди наград – золото и две бронзы.



Фото: БУ ДО ОО " Конно-спортивная школа"

Соревнования по выездке и конкуру прошли в Курской области. По их итогам наездники из Орла завоевали три медали. Об этом сообщает Орловская конно-спортивная школа. В общем зачете программы по выездке лучшей стала Ирина Рогулева. Бронзу в конкуре завоевали Сергей Попов и Евгения Овчинникова. Они успешно выступили на маршруте с 90-сантиметровыми барьерами.





Ксения Солоухина



