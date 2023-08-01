ФК "Орел" обыграл молодежку брянского "Динамо" в товарищеском матче
Поединок завершился со счетом 3:1.
Фото: ФК "Орел"
Футбольный клуб "Орел" провел контрольный матч перед стартом второго круга первенства Союза федераций футбола "Центр". Соперником стала молодежка брянского "Динамо".
Наша команда одержала победу со счетом 3:1. Голами отметились Артем Лукша, Евгений Рагулькин, Тимофей Климов. Для последнего гол в контрольном матче стал дебютным за ФК "Орел".
Напомним, что ФК "Орел" сейчас занимает пятую строчку в первенстве СФФ "Центр". Первой официальной игрой "зелено-белых" после перерыва станет матч против брянского "БГУОР-АгроТрейд". Поединок пройдет 5 августа на стадионе Ленина в Орле.