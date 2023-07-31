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17:00, 31 июля 2023 года В Орловской области прошел ежегодный День косоворотки Красивые традиции национального русского костюма и крестьянского быта ожили в Новосильском районе.





В Новосильском районе Орловской области отметили ежегодный День косоворотки. Главными атрибутами праздника стали грабли, косы и костюмы.



Реконструкция старинных обрядов пользуется популярностью у гостей района. В Задушное приезжают, чтобы попробовать одно из самых старых ремесел – прясть или посмотреть традиционную славянскую свадьбу.



Для местных жителей это не просто праздник, а жизненный уклад. Их главная задача – сохранить прошлое и передать знания молодому поколению.





Эльза Ахмедбекова



