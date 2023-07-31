Главная » Новости



14:48, 31 июля 2023 года "Бригаду Катукова" Орловской области возглавил Денис Орлов Командир назначен решением губернатора.



Фото: соцсети "Бригады Катукова"

Денису Орлову 25 лет. Он родился в Ташкенте. В 2015 году окончил московскую гимназию, после чего поступил в военный университет имени Александра Невского на специальность "Педагогика и психология девиантного поведения".



Денис Орлов в 2018 году выполнял специальные задачи в Сирии, в 2019 – в одной из стран Африки. В 2022 году отправился в зону проведения специальной военной операции, 19 мая 2022 года получил тяжелое минно-взрывное ранение, после чего был отправлен в отставку решением центральной военно-учебной комиссии.



– За период военной службы в районах боевых действий Денис Орлов был награжден Орденом Мужества, медалью "За Отвагу", медалью Суворова, рядом ведомственных наград МО РФ и государственных иностранных наград, - отметили в социальных сетях дружины.





Сергей Силаев



