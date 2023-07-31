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14:48, 31 июля 2023 года

"Бригаду Катукова" Орловской области возглавил Денис Орлов

Командир назначен решением губернатора.

Фото: соцсети "Бригады Катукова"

Денису Орлову 25 лет. Он родился в Ташкенте. В 2015 году окончил московскую гимназию, после чего поступил в военный университет имени Александра Невского на специальность "Педагогика и психология девиантного поведения".

Денис Орлов в 2018 году выполнял специальные задачи в Сирии, в 2019 – в одной из стран Африки. В 2022 году отправился в зону проведения специальной военной операции, 19 мая 2022 года получил тяжелое минно-взрывное ранение, после чего был отправлен в отставку решением центральной военно-учебной комиссии.

За период военной службы в районах боевых действий Денис Орлов был награжден Орденом Мужества, медалью "За Отвагу", медалью Суворова, рядом ведомственных наград МО РФ и государственных иностранных наград, - отметили в социальных сетях дружины.


Сергей Силаев
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