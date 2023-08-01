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19:00, 31 июля 2023 года В селе Титово Орловской области завершен ремонт фельдшерско-акушерского пункта Уже начался прием пациентов.





В селе Титово Шаблыкинского района отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт. Потрачено 3,5 миллиона рублей. Прием пациентов в обновленных помещениях уже начался.



Здание 1960-го года постройки обложили сайдингом, обновили крышу и все коммуникации, установили бойлер. Осталось лишь заменить мебель.



В этом году капитальные ремонты запланированы в семи фельдшерско-акушерских пунктах. Ожидается установка четырех быстровозводимых ФАПов. Плюс к этому в рамках программы опережающего строительства на 2024-й год планируется возведение еще двух модульных пунктов, которые будут смонтированы в этом году и введены в эксплуатацию в январе следующего.





Елена Литинская



