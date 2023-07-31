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14:00, 31 июля 2023 года Число пострадавших от укусов клещей в Орловской области перевалило за полторы тысячи Почти каждый третий из укушенных – ребенок.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области продолжается сезон активности клещей. По данным Роспотребнадзора, с укусами этих паразитов к медикам пришли 1548 человек, включая 497 детей. Шестеро взрослых подхватили болезнь Лайма после встречи с клещами.



Акарицидные обработки проведены на территории в 391 гектар, в том числе на 115 гектарах девяти загородных оздоровительных учреждений и лагерей с дневным пребыванием детей.





Артем Ежаков



