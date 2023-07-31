Число пострадавших от укусов клещей в Орловской области перевалило за полторы тысячи
Почти каждый третий из укушенных – ребенок.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области продолжается сезон активности клещей. По данным Роспотребнадзора, с укусами этих паразитов к медикам пришли 1548 человек, включая 497 детей. Шестеро взрослых подхватили болезнь Лайма после встречи с клещами.
Акарицидные обработки проведены на территории в 391 гектар, в том числе на 115 гектарах девяти загородных оздоровительных учреждений и лагерей с дневным пребыванием детей.