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12:30, 31 июля 2023 года Животные Орловской области стали одними из ее достопримечательностей О фауне заботится "Дирекция особо охраняемых природных территорий".





"Дирекции особо охраняемых природных территорий" исполнилось два года. Она создана для охраны уникальных природных мест Орловщины.



В состав дирекции вошли 10 государственных природных биологических заказников, которые создаются на территориях, имеющих особое значение для сохранения и поддержания экологического баланса, природный комплекс "Кудияры", Нарышкинский природный парк и зоовольерный комплекс в Хотынецком районе. В 2023-м его посетили уже 25 тысяч человек.



Также дирекция занимается сохранением редких видов растений и животных.





Юлия Опанасюк



