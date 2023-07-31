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12:00, 31 июля 2023 года

Более 400 орловцев направили на обучение по нацпроекту “Демография”

Половина из них уже трудоустроилась.


С начала этого года на обучение было направлено 432 жителя региона. Больше всех получением профессиональных навыков интересовались орловчанки, длительное время находившиеся в отпуске по уходу за детьми, а также неработающие мамы дошкольников.

Помимо этого, среди участников нацпроекта “Демография” – 90 человек в возрасте от 50 лет и старше, 64 студента, работники, которые находятся под риском увольнения. 
 
- Наибольшей популярностью у орловцев пользуются 37 профессий, в числе которых специалист по управлению персоналом, налоговый консультант, бухгалтер, бизнес-аналитик, сетевой и системный администратор, специалист в сфере закупок и другие, - отметили в пресс-службе областного правительства. 


Ксения Солоухина
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