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12:00, 31 июля 2023 года Более 400 орловцев направили на обучение по нацпроекту “Демография” Половина из них уже трудоустроилась.





С начала этого года на обучение было направлено 432 жителя региона. Больше всех получением профессиональных навыков интересовались орловчанки, длительное время находившиеся в отпуске по уходу за детьми, а также неработающие мамы дошкольников.



Помимо этого, среди участников нацпроекта “Демография” – 90 человек в возрасте от 50 лет и старше, 64 студента, работники, которые находятся под риском увольнения. - Наибольшей популярностью у орловцев пользуются 37 профессий, в числе которых специалист по управлению персоналом, налоговый консультант, бухгалтер, бизнес-аналитик, сетевой и системный администратор, специалист в сфере закупок и другие, - отметили в пресс-службе областного правительства.





Ксения Солоухина



