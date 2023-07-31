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11:30, 31 июля 2023 года Орловская область принимает у себя будущих писателей В регионе проходит литературный пленэр.





В Орле встретили участников литературного пленэра "Движения первых". 200 мальчишек и девчонок из 69 регионов России приехали, чтобы получить навыки, обменяться опытом и поучаствовать в творческих встречах. Направления у ребят самые разные: сценаристика, фаншикшен, комиксы, поэзия, иллюстрация. Пленэр идет по 2 августа. Литературному искусству ребята учатся у известных писателей, драматургов и сценаристов.



За 21 день молодым людям нужно написать свое произведение. В августе выберут трех победителей, чьи работы появятся на страницах книги-сборника творческих работ финалистов Всероссийского проекта "Литературный марафон".



Для юных талантов подготовили увлекательную экскурсию по литературной столице. А в финале они побывают на костюмированном балу в Спасском-Лутовинове.





Эльза Ахмедбекова



