В Орле мотоциклист попал в больницу после столкновения с кроссовером

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10:29, 31 июля 2023 года
В Орле мотоциклист попал в больницу после столкновения с кроссоверомТравмы получил 28-летний мужчина.
Фото: Регионального УГИБДД
ДТП случилось в минувшее воскресенье, 30 июля, днем. В районе дома № 47 по улице Октябрьской столкнулись “Киа Спортейдж”, которая поворачивала налево, и мотоцикл, ехавший по встречной полосе в прямом направлении.
По информации регионального УГИБДД, 28-летнего водителя байка с телесными повреждениями госпитализировали.
Ксения Солоухина