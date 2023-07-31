Орловская прокуратура помогла медику добиться назначения выплат
Спор пришлось разрешать в суде.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области прокуратура добилась назначения социальных выплат для сотрудника Глазуновской центральной районной больницы. Льгота в размере 8 тысяч рублей работникам ЦРБ со средним медицинским образованием ежемесячно выплачивается на основании постановления правительства РФ с 1 января 2023 года.
Как сообщили в прокуратуре, в больнице медработнику в оформлении выплаты необосновано отказали. Суд в итоге постановил назначить льготу. Во второй инстанции решение оставили в силе.