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13:30, 31 июля 2023 года В Орле 25 подростков получили первые паспорта Вместе с документом ребятам вручили тексты Конституции РФ.





Мероприятие прошло в Управлении по вопросам миграции. Помимо 25-ти юных орловцев, впервые получающих главный документ, на торжественном мероприятии присутствовали почетные гости: представители облсовета и “Движения первых”, уполномоченный по правам ребенка, сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, ребята произнесли слова клятвы, пообещав быть достойными гражданами своей страны. Школьникам также вручили тексты Конституции РФ и обложки для паспортов.





Ксения Солоухина



