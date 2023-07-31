В Орле 25 подростков получили первые паспорта

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13:30, 31 июля 2023 года
В Орле 25 подростков получили первые паспортаВместе с документом ребятам вручили тексты Конституции РФ.
Мероприятие прошло в Управлении по вопросам миграции. Помимо 25-ти юных орловцев, впервые получающих главный документ, на торжественном мероприятии присутствовали почетные гости: представители облсовета и “Движения первых”, уполномоченный по правам ребенка, сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел.
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, ребята произнесли слова клятвы, пообещав быть достойными гражданами своей страны. Школьникам также вручили тексты Конституции РФ и обложки для паспортов.
Ксения Солоухина