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10:14, 31 июля 2023 года

В Орле на несколько дней приостановят горячее водоснабжение на нескольких улицах

Это связано с выводом котельных на плановый ремонт.

Фото: архив "Вести-Орел"

В мэрии Орла предупредили горожан о приостановке горячего водоснабжения на нескольких улицах:

• до 17:00 31 июля по ул. Комсомольской, 88, ул. Панчука, 13, пр. Связистов, 1, 10, пер. Соляному, 12, 2;
• до 17:00 4 августа по ул. Комсомольской, 244, 268, ул. Латышских Стрелков, 101, 103;
• до 17:00 7 августа по ул. 6-й Орловской дивизии, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, ул. Узловой, 1, 2, 3;
• до 17:00 14 августа по ул. Грузовой, 119, 121, 123, ул. Привокзальной, 28б

Неудобства связаны с выводом котельных на плановый ремонт.

Также 31 июля с 14:00 до 17:00 в связи с техобслуживанием будет приостановлена подача электроэнергии по ул. Металлургов, 46, 48, 50, 52.


Артем Ежаков
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