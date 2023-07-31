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10:07, 31 июля 2023 года В Орле пройдет обучающий семинар по соцконтракту Мероприятие запланировано на 3 августа.





Семинар состоится в Семейном МФЦ 3 августа в 11.00. Об этом сообщает тг-канал “Телеграммы из Орла”. О возможностях получения госпомощи на основании социального контракта жителям региона расскажут специалисты центра “Мой бизнес”, департамента и областного центра соцзащиты. Подробнее о данной мере поддержки и записи на мероприятие можно узнать по телефонам: 30-34-36, 63-34-45.





Ксения Солоухина



