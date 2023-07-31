В Орловской области уже неделю ищут пропавшего мужчину и его коня

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10:00, 31 июля 2023 года
В Орловской области уже неделю ищут пропавшего мужчину и его коняГеннадия Попова и Казбека последний раз видели 24 июля.
Фото: "ЛизаАлерт"
Поисковый отряд "ЛизаАлерт" продолжает разыскивать 61-летнего Геннадия Валентиновича Попова. 24 июля он уехал на коричневом коне по кличке Казбек и пропал.
Мужчина проживает в деревне Шемякина Сурьянинского сельского поселения Болховского района Орловской области.
Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые с сединой волосы, карие глаза.
Одежда: серая фуфайка, черные штаны, зеленые резиновые сапоги, серая шляпа.
Любую информацию о Геннадии Попове или Казбеке можно сообщить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Артем Ежаков
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