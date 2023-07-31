Главная » Новости



10:00, 31 июля 2023 года В Орловской области уже неделю ищут пропавшего мужчину и его коня Геннадия Попова и Казбека последний раз видели 24 июля.



Фото: "ЛизаАлерт"

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" продолжает разыскивать 61-летнего Геннадия Валентиновича Попова. 24 июля он уехал на коричневом коне по кличке Казбек и пропал.



Мужчина проживает в деревне Шемякина Сурьянинского сельского поселения Болховского района Орловской области.



Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые с сединой волосы, карие глаза.



Одежда: серая фуфайка, черные штаны, зеленые резиновые сапоги, серая шляпа.



Любую информацию о Геннадии Попове или Казбеке можно сообщить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.





Артем Ежаков



