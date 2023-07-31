Психологи телефона доверия выслушают проблемы орловских подростков и их родителей
Помощь оказывается анонимно и бесплатно.
Фото: архив "Вести-Орел"
В стране продолжает работу единый телефон доверия: 8-800-2000-122. Дети, подростки и их родители могут позвонить на него и получить экстренную психологическую помощь. Специалисты телефона доверия выслушают собеседника, вместе с ним проанализируют кризисную ситуацию, подскажут алгоритмы выхода.
Как сообщаетрегиональный информационный портал, помощь оказывается анонимно и абсолютно бесплатно.