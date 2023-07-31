Более 40 тонн строительных материалов отправилось в ЛНР из Орловской области
Гуманитарный груз получит Троицкий район.
Фото: соцсети Андрея Клычкова
Из Орловщины 29 июля отправилось свыше 40 тонн строительных материалов для ремонтных работ соцучреждений. В гуманитарную посылку вошли шифер, пиломатериалы, пленка, стекло. Груз получит Троицкий район Луганской Народной Республики, который курирует Орловская область, рассказал губернатор Андрей Клычков в соцсетях.
– Работу по гуманитарной поддержке жителей Троицкого района мы будем продолжать и расширять, это наш долг и святая обязанность перед Русским миром, - написал глава региона.