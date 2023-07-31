Поликлинику №2 Орла возглавила Надежда Бахтина

До назначения она проработала в медучреждении 10 лет.
Фото: департамент здравоохранения Орловской области
Коллективу поликлиники №2 областного центра представили нового руководителя. Медицинское учреждение возглавила Надежда Бахтина.
Медик начинала работать участковым врачом-терапевтом, затем трудилась заведующей терапевтическим отделением, после чего стала заместителем главного врача по клинико-экспертной работе в стационаре НКМЦ имени Круглой, рассказали в департаменте здравоохранения Орловской области.