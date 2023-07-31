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10:00, 30 июля 2023 года

В Орле почти 150 выпускников института МВД получили дипломы

Торжественное мероприятие состоялось 29 июля.

Фото: "Телеграммы из Орла"

В Орловском юридическом институте имени Лукьянова прошел выпускной. Из учебного заведения выпустились 146 молодых специалистов. По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", красные дипломы получили 49 человек, у троих - золотая медаль.

Почти пятьдесят лет в стенах Орловского юридического института ведется неустанная работа по подготовке кадров. Выпускники вуза с честью выполняют возложенные на них обязанности, безупречно несут службу на Орловщине и в других регионах России. Подтверждением высокого уровня образования стали полученные вами результаты, - сказал губернатор Андрей Клычков.




Сергей Силаев
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