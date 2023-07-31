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12:30, 29 июля 2023 года Орловский государственный университет стал участником форума Россия-Африка На мероприятии разговаривали о партнерстве в области образования.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Поучаствовать в форуме приехали представители ведущих российских вузов, включая и Орловский государственный университет. По информации тг-канала “Телеграммы из Орла”, самой обсуждаемой темой стали новые формы взаимодействия для целевой подготовки кадров в странах Африки.



- Наш институт готов помогать африканским партнерам повышать свои знания в частности финансовой грамотности и экономической безопасности, - отметила профессор ОГУ имени И.С. Тургенева Людмила Попова.





Ксения Солоухина



