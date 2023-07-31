За полгода на Орловщине родилось свыше двух тысяч детей

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10:40, 29 июля 2023 года
За полгода на Орловщине родилось свыше двух тысяч детейВ регионе также зарегистрировано 25 двоен.
Фото: архив "Вестей"
За шесть месяцев текущего года в Орловской области на свет появилось 1200 девочек и 1099 мальчиков, а также 25 двоен. Такие данные приводит тг-канал "Телеграммы из Орла".
Самыми популярными именами стали Анна, Дарья, Елизавета, Мария, София, Ульяна, Артем, Арсений, Иван, Захар, Михаил, Матвей.
Помимо того, родители выбирали для малышей и редкие имена: Аглая, Алексия, Астерия, Златислава, Офелия, Оливия, Венеция, Жасмин, Еремей, Гордей, Иоанн, Добрыня, Тихомир, Лука, Микаэль.
Ксения Солоухина
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