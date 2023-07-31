понедельник 31.07.2023 07:03:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

10:40, 29 июля 2023 года

За полгода на Орловщине родилось свыше двух тысяч детей

В регионе также зарегистрировано 25 двоен.

Фото: архив "Вестей"

За шесть месяцев текущего года в Орловской области на свет появилось 1200 девочек и 1099 мальчиков, а также 25 двоен. Такие данные приводит тг-канал "Телеграммы из Орла".

Самыми популярными именами стали Анна, Дарья, Елизавета, Мария, София, Ульяна, Артем, Арсений, Иван, Захар, Михаил, Матвей.

Помимо того, родители выбирали для малышей и редкие имена: Аглая, Алексия, Астерия, Златислава, Офелия, Оливия, Венеция, Жасмин, Еремей, Гордей, Иоанн, Добрыня, Тихомир, Лука, Микаэль.


Ксения Солоухина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.