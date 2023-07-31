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21:15, 28 июля 2023 года Индекс промышленного производства Орловской области вырос на 8% Вперед выбились показатели электронных и оптических изделий, а также металлургия.







На "Заводе приборов" в 2023 году взяли вектор на импортозамещение и развитие. В июле на предприятии запустили пилотный проект - стали производить камеры видеонаблюдения, а уже через два месяца планируют открыть новый цех.



2023-й станет для завода переломным - в планах нарастить и объем производства. О производстве и перспективах – в материале Анны Вайсергисер.





Анна Вайсергисер



