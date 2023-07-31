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21:00, 28 июля 2023 года В Орловскую область инвестируют пять миллиардов рублей Об этом сообщил губернатор.





Глава Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира 28 июля сообщил, что в капитал региона будет дополнительно инвестировано пять миллиардов рублей. Соответствующее соглашение планируется подписать в середине августа.



– На середину августа мы договорились с одним инвестором подписать еще одно инвестиционное соглашение по экономической зоне. Еще инвестиции на пять миллиардов рублей в нашу область, - отметил Клычков.





Сергей Силаев



