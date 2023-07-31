В орловском Дворце пионеров прошел смотр талантов

Концерт посвятили десятилетию конкурса детского и юношеского творчества.
Фото: "Телеграммы из Орла"
В Дворце пионеров и школьников имени Гагарина Орла прошел праздничный концерт. Мероприятие посвятили десятилетию всероссийского детского и юношеского конкурса творчества "Земля талантов".
– Орловские дети – одаренные, творческие личности. Все это конечно не случайно. Орел – литературная столица России. Наш край – родина выдающихся писателей, художников, композиторов. Конкурс "Земля талантов" является уникальным форматом для выявления и поддержки юных дарований, - отметил глава региона Андрей Клычков.
Работы конкурсантов будет оценивать компетентное жюри. Победители отборочного этапа поедут в Москву для участия во всероссийском финале и отчетном гала-концерте, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".