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20:32, 28 июля 2023 года В орловском Дворце пионеров прошел смотр талантов Концерт посвятили десятилетию конкурса детского и юношеского творчества.



Фото: "Телеграммы из Орла"

В Дворце пионеров и школьников имени Гагарина Орла прошел праздничный концерт. Мероприятие посвятили десятилетию всероссийского детского и юношеского конкурса творчества "Земля талантов".



– Орловские дети – одаренные, творческие личности. Все это конечно не случайно. Орел – литературная столица России. Наш край – родина выдающихся писателей, художников, композиторов. Конкурс "Земля талантов" является уникальным форматом для выявления и поддержки юных дарований, - отметил глава региона Андрей Клычков.



Работы конкурсантов будет оценивать компетентное жюри. Победители отборочного этапа поедут в Москву для участия во всероссийском финале и отчетном гала-концерте, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".





Сергей Силаев



