В Орле 5 августа откроется выставка "Пером как штыком"
Экспозицию посвятят писателям, участвовавшим в Великой Отечественной войне.
Фото: Орловский литературный музей имени Тургенева
Выставка, организованная Орловским литературным музеем имени Тургенева, развернется на бульваре Победы 5 августа в 10.00. На ней представят фотографии орловских писателей-фронтовиков: Леонида Афонина, Евгения Зиборова, Павла Шубина, Евгения Аграновича.
По информации пресс-службы областного правительства, еще в экспозицию войдут снимки поэтов, чьё детство пришлось на военные годы, а также редкие книжные издания.