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19:00, 28 июля 2023 года Ремонт поликлиники Сосковской ЦРБ может завершиться раньше срока Работы идут в рамках нацпроекта "Здравоохранение".





Ремонт поликлиники Сосковской ЦРБ может завершиться к началу сентября. Это раньше запланированного срока – середины ноября.



Уже выполнено 60% работ. На объект направлено более 30 миллионов рублей.



В здании смонтированы окна, в данный момент идет работа над стенами – их штукатурят и обшивают картоном. Затем – покраска.





Елена Литинская



