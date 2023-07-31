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18:00, 28 июля 2023 года Совет Федерации одобрил новые законы для орловских военнообязанных Сессия прошла 28 июля.



Фото: архив "Вести-Орел"

Совфед в ходе сессии 28 июля единогласно одобрил закон, запрещающий выезд из РФ для граждан с момента размещения повестки на воинскую службу в реестре повесток. До запуска такого реестра запрет будет действовать со дня направления повестки. Закон необходим для обеспечения явки в военкомат.

Ранее отмечалось, что реестр может начать работу уже к осеннему призыву.



Также Совет Федерации одобрил закон, по которому призыв на срочную службу будет вестись с 18 до 30 лет.



Помимо этого сенаторы приняли закон, касающийся увеличения штрафа за неявку гражданина в военкомат по повестке и за непредоставление сведений о себе.





Артем Ежаков



