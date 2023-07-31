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17:30, 28 июля 2023 года В Орловской области раскрыли серию мошенничеств с покупкой мебели В качестве подозреваемых проходят директор мебельной фабрики и ее знакомый.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области раскрыли серию мошенничеств. В региональном УМВД сообщили, что потерпевшие заключали договоры о покупке мебели с фабрикой, зарегистрированной в Орловском МО. Рекламу фирма размещала в соцсетях.



Соглашения предусматривали предоплату в размере 50% – в среднем от 50 до 100 тысяч рублей. Мебель потерпевшие так и не получили.

Потерпевшими стали жители разных регионов России. В основном они заказывали детскую корпусную мебель.



Возбуждено 12 уголовных дел. В качестве подозреваемых проходят директор мебельной фабрики и ее знакомый. Одного из фигурантов отправили под домашний арест.



Расследование продолжается. Полицейские ищут других пострадавших.





Артем Ежаков



